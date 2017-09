Dalla Colombia il Papa invia un messaggio al Venezuela: "Favorire giustizia e concordia"

Il Papa in Colombia Afp 1 di 25 Afp 2 di 25 Afp 3 di 25 Afp 4 di 25 Afp 5 di 25 Afp 6 di 25 Afp 7 di 25 Afp 8 di 25 Afp 9 di 25 Afp 10 di 25 Afp 11 di 25 Afp 12 di 25 Afp 13 di 25 Afp 14 di 25 Afp 15 di 25 Afp 16 di 25 Afp 17 di 25 Afp 18 di 25 Afp 19 di 25 Afp 20 di 25 Afp 21 di 25 Afp 22 di 25 Afp 23 di 25 Afp 24 di 25 Afp 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una folla di oltre 700mila fedeli ha accolto il Papa al suo arrivo in Colombia. L'aereo Alitalia con a bordo Jorge Mario Bergoglio è atterrato, come previsto, alle 16.30 (le 23.30 di mercoledì in orario italiano) all'aeroporto internazionale di Bogotà. Il velivolo ha modificato il tragitto nell'ultimo tratto del viaggio per evitare l'uragano Irma che sta colpendo i Caraibi.



Accolto all'aeroporto dal presidente della Colombia Juan Manuel Santos e dal cardinale di Bogotà Ruben Salazar Gomez, Francesco ha salutato un gruppo di bambini tra i quali, vi era Emmanuel, figlio di Clara Rojas, oggi parlamentare liberale, sequestrata nel 2002 e ostaggio per anni delle Farc nella selva colombiana. Il Papa lo ha benedetto. "Ho spiegato al Papa - ha detto Santos - che Emmanuel rappresenta quello che viviamo: un bambino nato in guerra che ha l'opportunità di un Paese in pace".



Il Papa ha poi percorso in papamobile i 15 chilometri tra l'aeroporto e la nunziatura apostolica dove pernotta, salutato da una folla festante di oltre 700mila chilometri lungo il tragitto. Francesco si ferma oggi a Bogotà, dove la mattina a partire dalle 9 (le 16 a Roma) incontra le autorità locali nella Plaza de Armas della Casa de Nariño e il presidente Santos. Poi visita la cattedrale per incontrare i vescovi colombiani. Nel pomeriggio, a partire dalle 15 (le 22 in Italia) dapprima vede il comitato direttivo della Commissione dell'episcopato latino-americano (Celam), poi celebra messa nel parco Simon Bolivar. Venerdì visita Villa Vicencio, sabato Meddelin, domenica Cartagena.