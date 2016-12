Dalla California la storia di Erika e Eva, le due gemelline siamesi separate dopo un intervento di 17 ore

Erika e Eva sono due gemelle siamesi di due anni che per colpa della loro condizione non si sono mai potute vedere. Però grazie ai medici del Lucile Packard Children, California, si sono sottoposte a lungo intervento chirurgico che le ha divise. Sono servite 17 ore di sala operatoria, 50 medici specializzati in plastica, ortopedia, urologia per dividere le due bambine che sono felici tra le braccia dei genitori.