Dall'Indonesia con uno zoo in valigia: fermata alla dogana all'arrivo a Mosca

15:45 - Gli agenti della dogana dell'aeroporto di Mosca hanno scoperto in una valigia, trasportata da una donna rientrata in Russia dopo un viaggio in Indonesia, un vero e proprio zoo. Quando il bagaglio, pesante 27 chili, è passato sotto lo scanner, gli agenti hanno capito che qualcosa non andava e l'hanno aperto. Ne sono emersi 108 animali esotici.

Oltre a 55 serpenti, 35 lucertole e sette tartarughe, nella valigia erano stati infilati anche 6 lemuri, due scimmie e perfino un cucciolo di felino che, secondo gli esperti, sarebbe un leopardo, specie a rischio di estinzione.



Non tutti gli animali, tra l'altro, sono arrivati sani e salvi a Mosca: durante il volo due cuccioli di coccodrillo sono morti. Ora la donna, se le accuse saranno confermate, rischia fino a 7 anni di carcere.