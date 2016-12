Dalai Lama,cancellate visite in Usa

Tutte le visite del Dalai Lama previste in ottobre negli Usa sono state cancellate per motivi di salute. Il leader religioso buddista è giunto negli Stati Uniti all'inizio della settimana per accertamenti clinici, fa sapere l'Ufficio del Tibet, e "al termine degli esami i medici hanno consigliato che faccia un periodo di completo riposo". Il Dalai Lama, che ha 80 anni, si sarebbe dovuto recare in Colorado, a Salt Lake City e a Philadelphia.