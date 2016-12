7 gennaio 2015 Dakar, il motociclista polacco Michal Hernik muore durante il rally Il corpo del 39enne è stato trovato al km 206 tra San Juan e Chilecito, a circa 1.200 km da Buenos Aires Tweet google 0 Invia ad un amico

05:59 - Il motociclista polacco Michal Hernik, 39 anni, è morto nel corso della terza tappa della Dakar. Lo rende noto l'organizzazione del rally. Il corpo di Hernik è stato trovato al km 206 tra San Juan e Chilecito, a circa 1.200 km da Buenos Aires. Quella in corso in Argentina era per lui la sua prima Dakar. A trovare il corpo, a circa 300 metri dal percorso, è stato uno degli elicotteri della gara. Le ragioni del decesso ancora non sono note.

Hernik aveva partecipato al rally di Marocco nel 2013 e a quello di Abu Dhabi l'anno scorso. Nella Dakar era alla 84esima posizione della classifica generale.