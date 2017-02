Dagli Usa nuovi sanzioni contro l'Iran, Teheran: no guerre, ma ci difenderemo

Le misure restrittive erano state ampiamente annunciate, con Trump che aveva accusato l'Iran di "giocare con il fuoco". I soggetti colpiti dalle nuove sanzioni sono indicati in una lista che comprende 13 persone e 12 entità, alcune accusate di contribuire alla proliferazione di armamenti di distruzione di massa e altre per presunti legami con il terrorismo.



Il ministro degli Esteri: "L'Iran è indifferente alle minacce" - "L'Iran è indifferente alle minacce provenienti dall'estero, perché la sicurezza deriva dal suo stesso popolo", ha scritto in risposta a Donald Trump su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. "Non riusciremo mai a cominciare una guerra, ma useremo le nostre armi solo per difenderci - ha continuato -. Vediamo se qualcuno di quelli che si lamentano può fare la stessa affermazione".