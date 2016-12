2 novembre 2014 Dachau, rubata la targa "Arbeit macht frei" dal cancello del campo Un furto simile era già successo ad Auschwitz nel 2009. Secondo la polizia i ladri hanno agito di notte Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:51 - La targa con la scritta "Arbeit macht frei" ("Il lavoro rende liberi") è stata rubata dal cancello del campo di concentramento di Dachau. Lo scrive il quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung. Era già successo ad Auschwitz nel 2009.

Il personale di sicurezza di Dachau si è accorto all'alba che dall'ingresso dell'ex campo di concentramento mancava una parte di 190x95 cm: a differenza di Auschwitz, infatti, a Dachau la scritta "Arbeit macht frei" è incorporata nel cancello.



Secondo la polizia i ladri hanno agito di notte scavalcando un altro cancello per raggiungere quello del lager, ma al momento non hanno altre informazioni.



"Una profanazione vergognosa" - Immediate le reazioni di sdegno in tutta la Germania, ma soprattutto in Baviera, dove si trova Dachau. Il direttore della Fondazione bavarese dei memoriali dell'Olocausto, Karl Frellerm, ha parlato di un "atto vergognoso". Per la direttrice del museo di Dachau, Gabrielle Hammermann, è una "profanazione".