Dacca, i gestori del locale della strage: "Siamo senza parole"

"Le nostre più sentite condoglianze vanno ai familiari, ai compagni e agli amici delle vittime". Inizia così il messaggio di cordoglio postato sulla pagina Facebook dell'Holey Artisan Bakery di Dacca, in Bangladesh, il locale in cui ha avuto luogo l'attacco terroristico costato la vita a 20 persone, tra cui 9 italiani. "Non ci sono parole per esprimere la profonda tristezza che proviamo - si legge -. Vi ricorderemo ogni giorno nelle nostre preghiere".