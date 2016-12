Da Theresa May ad Angela Merkel: quando il potere è al femminile

Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere 1 di 14 Ansa Ansa Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Theresa May 2 di 14 Afp Afp Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Angela Eagle 3 di 14 LaPresse LaPresse Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Nicola Sturgeon 4 di 14 LaPresse LaPresse Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Elisabetta II 5 di 14 Afp Afp Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Angela Merkel 6 di 14 LaPresse LaPresse Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Helle Thorning-Schmidt 7 di 14 Afp Afp Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Hillary Clinton 8 di 14 Ansa Ansa Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Federica Mogherini 9 di 14 Ansa Ansa Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Christine Lagarde 10 di 14 Ansa Ansa Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Janet Yellen 11 di 14 LaPresse LaPresse Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Erna Solberg 12 di 14 Afp Afp Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Aung San Suu Kyi 13 di 14 LaPresse LaPresse Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Michelle Bachelet 14 di 14 LaPresse LaPresse Da Londra agli Usa: la carica delle donne al potere Sheikh Hasina Wazed leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma le donne al potere stanno facendo la storia anche fuori dal Regno Unito. Uno dei personaggi più influenti nella politica europea e internazionale è sicuramente Angela Merkel, cancelliera tedesca dal 2015. Donna forte e decisa, i cittadini hanno voluto dare a lei il compito di governare la Germania. Come hanno fatto anche i cittadini danesi, eleggendo alla guida del Paese Helle Thorning-Schmidt, che di grinta e fascino ne ha da vendere: la sua immagine fece il giro del mondo durante il funerale di Nelson Mandela, quando, seduta vicino ad Obama, fece ingelosire, per non dire arrabbiare, la First Lady Michelle.



E proprio gli Stati Uniti sono vicini ad un momento storico senza precedenti: Hilary Clinton potrebbe diventare il primo presidente donna alla Casa Bianca: i sondaggi, infatti, la danno come favorita nella sfida contro Donald Trump. A tenere alta la bandiera dell'Italia ci pensa Federica Mogherini, dal 2014 Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nel mondo dell'economia, come non citare Christine Lagarde, chiamata a dirigere il Fondo Monetario Internazionale dopo lo scandalo che ha travolto Dominique Strauss-Kahn, e Janet Yellen, quindicesimo presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti.



La lista delle leadership in rosa è davvero lunga. In Norveglia al governo c'è Erna Solberg, seconda donna nella storia a ricoprire l'incarico nel Paese. Premio Nobel per la Pace nel 1991, Aung San Suu Kyi ha un ruolo chiave nel governo della Birmania. In Cile è invece Michelle Bachelet la prima presidente donna, in carica dal marzo del 2006 e rieletta nel 2014. Infine un volto divenuto tristemente familiare anche in Italia dopo la terribile strage di Dacca: il primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed.