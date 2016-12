Da otto anni un padre gira la Cina alla ricerca del figlioletto scomparso

08:34 - Il figlioletto Xiaosong, un bambino di appena 5 anni, è scomparso misteriosamente otto anni fa, nel 2007: per cercarlo, Xiao Chaohua ha lasciato il lavoro e gira la Cina in lungo e in largo con un furgone sul quale sono incollati manifesti con la foto del bambino.

L'uomo ha raccontato che, il giorno della scomparsa, lui, il figlio e la figlia Lu erano stati al mare, a costruire castelli di sabbia. Sulla via del ritorno, il piccolo gli ha chiesto qualche spicciolo per andare a comprare un dolcetto in compagnia della sorella. Pochi minuti, e di Xiaosong si sono perse le tracce.



La storia del piccolo è simile a tante altre: ogni anno in Cina almeno 20mila bambini vengono rapiti. Molti di loro vengono sfruttati come mendicanti, venduti (anche in Occidente) per adozioni a pagamento, oppure vengono utilizzati come veri e propri schiavi nelle fabbriche. O, scenario peggiore, servono come "serbatoi viventi" per il traffico di organi.