Da Isis nuove minacce alla Russia

L'Isis torna a minacciare Mosca. In un video in lingua russa presunti terroristi annunciano imminenti attacchi. Lo riferisce il Site. Nel filmato si afferma che "il sangue scorrerà a fiumi". Non è la prima volta che l'Isis minaccia la Russia. Due settimane fa il suo ramo in Sinai aveva rivendicato l'abbattimento dell'aereo con 224 persone a bordo precipitato in Egitto.