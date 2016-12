Da homeless a guida turistica, il progetto sociale lanciato a Londra che salva i senzatetto dalla strada

Viv Askeland, 60 anni, ora è una delle guide di "Unseen tour", il progetto nato grazie a "Sock Mob", i volontari che si occupano di procurare calze e cibo ai senza fissa dimora che vivono a Londra. Viv è stata salvata dalla strada e reclutata nel 2010 per il progetto che si sta diffondendo in molte città europee tra cui Barcellona e Vienna, con grandi risultati.

Grazie al lavoro dei volontari infatti molti barboni ritrovano un obiettivo e un contatto umano con le persone, in questo caso i turisti che fanno il tour con cui parlano e scherzano. Una formula quindi molto riuscita dato che gli homeless oltre a conoscere i punti nascosti delle città in cui vivono sono dei grandi comunicatori.



Viv è un esempio. Era arrivata a Londra dal suo paese in Norvegia alla ricerca di un'occasione di lavoro. Ma il caso, una storia finita male, e le scelte sbagliate hanno infranto i suoi sogni e l'hanno condotta sulla strada dove ha vissuto vagabondando per sei mesi fino all'arrivo dei volontari e di "Unseen tour".