Da Disneyland emergenza morbillo Solo in California segnalati 42 casi

08:29 - E' scoppiata a Disneyland, in California, e si è allargata in molti altri Stati americani, fino ad arrivare al Messico. Adesso, l'epidemia di morbillo è diventata una vera emergenza, dicono le autorità, con 42 casi in California, tre nello Utah, due a Washington, uno in Colorado e l'ultimo appunto nel Paese confinante.

Nel Messico è stata colpita dalla malattia una bambina di appena 22 mesi.



Il contagio è dovuto al fatto che molti di quelli che si sono ammalati sono tornati a casa dalle vacanze a Disneyland o nel parco giochi adiacente, trasmettendo il virus a familiari che non erano stati vaccinati.



"Credo che il numero di contagiati possa aumentare", ha avvertito William Schaffner, esperto di malattie infettive. Il primo gruppo di persone che si è ammalato di morbillo ha visitato Disneyland dal 15 al 20 dicembre. Il paziente "zero", tra l'altro, il primo a essere infettato, non è stato ancora identificato.