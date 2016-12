Da Cina impegno contro gas serra

La Cina è pronta ad assumere entro giugno un formale impegno per un accordo globale sul clima la cui firma è prevista per il prossimo dicembre a Parigi. Lo ha riferito il primo consigliere di settore delle Nazioni Unite, Janos Pasztor. Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato la scorsa settimana una lettera in questo senso al segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon. La Cina è il maggior produttore di gas effetto serra al mondo.