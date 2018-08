Dà appuntamento a centinaia di uomini su Tinder: i ragazzi si ritrovano tutti insieme sotto un palco per un contest

Ha organizzato tutto nei minimi dettagli, radunando centinaia di ragazzi conosciuti su Tinder . Aveva dato appuntamento a ciascuno di loro, lasciando intendere che si sarebbe trattato di un incontro vis-à-vis. E invece li ha “incastrati”, invitando tutti gli spasimanti nello stesso luogo (la Union Square di Manhattan ), lo stesso giorno ( domenica 19 agosto ) e alla stessa ora ( 18 ). L’artefice di questo "esperimento umano" è la modella, cantante e attrice portoricana Natasha Aponte . Inutile descrivere l’incredulità degli uomini quando si sono trovati sotto un palco tutti insieme, mentre la ragazza che avrebbero dovuto incontrare in privato spiegava al microfono ciò che sarebbe accaduto da quel momento in poi. Una sorta di contest per capire quale, tra loro, fosse quello "giusto". Quantomeno per un primo appuntamento, la sera stessa.

Inizialmente, i ragazzi, vedendo la folla, pensavano di essersi trovati nel bel mezzo di un evento. Quando hanno visto Natasha salire sul palco e prendere il microfono in mano hanno iniziato a capire. Tutto è stato più chiaro quando la modella ha spiegato dettagliatamente il suo piano per poi iniziare la selezione. La ragazza ha dapprima invitato tutti gli uomini fidanzati ad andarsene. Stessa cosa per quanto riguarda i sostenitori di Donald Trump ("Se siete sostenitori di Trump, non potete di certo uscire con una portoricana") e coloro che erano stati lasciati dalle precedenti fidanzate ("Mi fido di loro"). Ma anche fumatori, uomini di nome Jimmy o con la “pancia da birra” e/o barba lunga. Gli ultimi rimasti hanno dovuto affrontare la sfida più “dura”: preparare un breve discorso per conquistarla. Alcuni hanno accettato, altri no.



Si è poi scoperto che Aponti collabora con la Rob Bliss Creative, una compagnia di viral marketing. Durante la "selezione", la modella ha infatti portato con sé una troupe di cameraman. Sull’esperimento social verrà realizzato un video.