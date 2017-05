Cyberattacco, Fbi e Nsa al lavoro per individuare gli autori

L'Fbi e la Nsa stanno lavorando per individuare gli autori del cyberattacco che venerdì ha colpito i sistemi di 100mila organizzazioni in 150 Paesi. Lo rende noto una fonte dell'amministrazione Usa, secondo cui quel giorno Donald Trump ha ordinato al consigliere per la sicurezza interna Tom Bossert di tenere una riunione di emergenza per valutare l'attacco. I dirigenti della sicurezza si sono incontrati anche sabato per discuterne.