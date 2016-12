Cuba, voto Onu su embargo: gli Usa si astengono per la prima volta

L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato a New York, per il 25esimo anno consecutivo, una risoluzione che chiede la revoca dell'embargo degli Stati Uniti contro Cuba, in vigore dal 1962. La risoluzione è stata approvata con una maggioranza schiacciante: 191 i voti a favore. Per la prima volta nella storia, però, gli Stati Uniti non hanno votato contro. Assieme ala delegazione americana si è astenuta anche quella d'Israele.