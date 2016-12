Cuba-Usa, Obama allenta restrizioni commerciali: scambi più facili

Sarà più facile per le compagnie Usa importare prodotti farmaceutici cubani, per le società agricole vendere nell'isola e per gli abitanti di Cuba acquistare dagli Stati Uniti online. L'amministrazione Obama ha infatti annunciato una nuova serie di azioni esecutive per un ulteriore allentamento delle restrizioni commerciali, finanziarie e turistiche tra Usa e Cuba. Niente più tetto dei 100 dollari per rum e sigari da Cuba.