Cuba, spoglie di Castro a un passo da Santiago per l'ultimo saluto

La città di Santiago de Cuba, culla della Rivoluzione, si prepara a ricevere le spoglie di Fidel Castro, scomparso venerdì della scorsa settimana all'età di 90 anni. Il líder máximo sarà omaggiato in piazza Antonio Maceo e le sue ceneri domani saranno inumate nel cimitero di Santa Ifigenia. Pochi i dettagli disponibili sulla cerimonia in programma, se non che prenderà il via alle 19 ora locale (quando in Italia sarà l'una di notte).