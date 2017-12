Cuba, Raul Castro lascerà la presidenza nell'aprile 2018

La decisione è stata presa per la "situazione eccezionale" dopo l'uragano Irma, che ha devastato il Paese nel mese di settembre. Per lo stesso motivo erano già state posticipate di un mese le elezioni municipali, previste ad ottobre.



Già a novembre Castro aveva annunciato che avrebbe rinunciato alla carica nel 2018. Il successore designato, Miguel Diaz-Canel, non ha il consenso di tutti.