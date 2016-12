Cuba, parata di leader a L'Avana per commemorare Fidel Castro

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è giunto a Cuba per portare omaggio all'amico Fidel Castro. Il volo di Stato è atterrato pochi minuti fa. Molti i leader e le delegazioni dei Paesi sud americani in arrivo a L'Avana, dove nelle prossime ore si terrà una grande manifestazione per Fidel. L'appuntamento è nella sua piazza, la Plaza de la Revolucion. Maduro è stato uno dei primi a esprimersi dopo l'annuncio della morte di Castro.