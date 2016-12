Cuba, Papa:non servire le ideologie

Dopo aver ricordato la necessità di servire gli altri, Papa Francesco nell'omelia durante la messa celebrata in Plaza de la Revolucion a L'Avana, ha ricordato come il "servizio" agli altri non debba mai essere "ideologico dal momento che non serve idee, ma persone". "La grandezza di un popolo, di una nazione, come la grandezza di una persona si basa sempre su come serve la fragilità dei suoi fratelli", aveva precedentemente spiegato.