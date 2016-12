Cuba,Papa: no abusi su concittadini

"I concittadini non sono quelli di cui si approfitta, si usa e si abusa". E' il monito lanciato da Papa Francesco durante la messa di Holguin, a Cuba. "Lo sguardo di Gesù genera un'attività missionaria di dedizione - ha detto - e il suo amore guarisce le nostre miopie e ci stimola a guardare oltre, a non fermarci alle apparenze o al politicamente corretto". Il Pontefice si trova a Cuba per un viaggio apostolico che lo porterà anche negli Usa.