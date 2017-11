Cuba, nuova stretta Trump su viaggi e scambi commerciali

L'amministrazione Trump vara una nuova stretta su Cuba, con restrizioni su viaggi e scambi commerciali. E' l'ennesima retromarcia dopo la storica apertura di Barack Obama verso l'isola, rimessa in discussione dal presidente Usa cinque mesi fa. In particolare, in base alle nuove regole non sarà più permessa la maggior parte delle visite a Cuba, con i cittadini americani che potranno recarvisi solo come parte di un gruppo organizzato.