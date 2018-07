Cuba, liberato biologo oppositore in sciopero della fame

Ariel Ruiz Urquiola, il biologo cubano detenuto, in sciopero della fame da oltre una settimana, è stato liberato grazie a un permesso per problemi di salute, che tuttavia permette alle autorità di farlo tornare in prigione in qualsiasi momento. Lo riporta il sito locale Marti Noticias. Il giovane ricercatore è stato condannato a un anno di reclusione, pena massima, per il presunto reato di "oltraggio".