Cuba, liberata artista Bruguera

00:12 - L'artista cubana Tania Bruguera è stata liberata venerdì dalle forze di sicurezza cubana, dopo il terzo fermo in altrettanti giorni. Bruguera era stata arrestata giovedì sera insieme ad altri manifestanti che si erano riuniti davanti al carcere Vicac, nei dintorni dell'Avana, per esigere la liberazione degli oppositori fermati per evitare che partecipassero ad una performance che l'artista voleva mettere in scena sulla Plaza de la Revolucio'n.