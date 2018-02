Cuba, il figlio maggiore di Fidel Castro morto suicida

Il figlio maggiore di Fidel Castro, Fidel Castro Díaz-Balart, si è suicidato all'Avana. La notizia viene riportata dai media di Stato cubani che spiegano come mesi fa l'uomo, 68 anni, fosse stato in cura per una forte depressione. Per un po', riporta El Pais online, e' stato ricoverato in ospedale, mentre attualmente si sottoponeva a cure ambulatoriali.