Cuba: "Con Usa restano differenze"

Gli Usa e Cuba continueranno ad avere profonde differenze su temi quali la democrazia e i diritti umani. Lo afferma il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, nel corso di una conferenza stampa con John Kerry, in occasione della cerimonia per la riapertura dell'ambasciata statunitense a L'Avana. Il Segretario di Stato Usa da parte sua ha sottolineato come il processo di normalizzazione delle relazioni fra i due Paesi "non sarà facile".