21:33 - Il sito del giornale cubano "14 y medio" afferma che la direttrice Yoani Sanchez "è in detenzione domiciliare", precisando che il marito della blogger, "Reinaldo Escobar, e altre persone" sono state "arrestate" all'Avana. La stessa Yoani, via Twitter, ha sottolineato che il marito è stato portato via "ammanettato da una pattuglia della polizia".