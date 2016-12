Cuba, 3° giorno per papa Francesco

Terza giornata a Cuba per papa Francesco. Il pontefice si trasferirà in aereo dalla capitale L'Avana a Holguin, seconda tappa della visita, scelta perché mai visitata prima da nessun Pontefice. Qui il Papa celebrerà la messa nella Plaza de la Revolucion e benedirarà la città dalla collina Loma de la Cruz. Quindi il Papa partirà in aereo per Santiago, dove incontrerà i vescovi nel seminario San Basilio Magno.