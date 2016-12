Crollo Tenerife, polizia: morti i due italiani dispersi

Sono morti i due italiani coinvolti nel crollo di Tenerife: la notizia arriva dalla polizia spagnola senza ufficializzare però i nomi. Dovrebbe trattarsi di Alessandro Locatelli, di 54 anni, di Giaveno (Torino) e di Graziella Fagnoli, 77 anni, di Predappio, in provincia di Forli', dati entrambi per dispersi dopo il crollo. Locatelli si trovava alle Canarie con la compagna Piera Silvetti, scampata alla tragedia.

L'italiano rimasto ferito è invece Daniele Mercadante, nato a Napoli nel 1988 e residente a Tenerife. Attualmente è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.



Le vittime salgono a sei - Sale a sei morti il bilancio dell'incidente. I soccorritori hanno infatti estratto un altro corpo dalle macerie, come rende noto il Comune di Arona. I corpi appartengono a quattro donne e due uomini.