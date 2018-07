Crolla una diga in Laos, 6mila persone senza casa: morti e centinaia di dispersi

Una diga idroelettrica in costruzione è crollata in Laos, rilasciando cinque miliardi di metri cubi d'acqua e provocando "diversi morti e centinaia di dispersi". L'agenzia ufficiale del regime riferisce che il tragico incidente è avvenuto nella provincia sud-orientale di Attapeu. Impegnata nei lavori c'era la Xe Pien-Xe Namnoy Power Company.

Laos: morte, fango e devastazione dopo il crollo della diga Twitter 1 di 8 Twitter 2 di 8 Twitter 3 di 8 Twitter 4 di 8 Twitter 5 di 8 Dal Web 6 di 8 Dal Web 7 di 8 Dal Web 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sei i villaggi colpiti dal disastro, che ha lasciato oltre seimila persone senza casa. Le autorità locali hanno allertato il governo, la polizia, le forze militari a mobilitarsi per l'emergenza e procurare cibo, acqua, medicinali per le zone devastate dall'acqua e dal fango.



E' corsa contro il tempo per mettere in salvo i superstiti: sono state messe a disposizione molte imbarcazioni per trarre in salvo le famiglie rimaste isolate nella zona colpita, il distretto di San Sai.