Crolla tunnel Gaza-Sinai:3 morti

00:17 - Due ufficiali e un soldato dell'esercito egiziano sono morti nel crollo di un tunnel sotterraneo che collegava Gaza al Sinai. La pattuglia si apprestava a far saltare il tunnel, usato da contrabbandieri. Un militare risulta disperso e un altro è ferito. Circa 1600 tunnel costruiti a Gaza per aggirare il blocco imposto da Israele dal 2006, utilizzati soprattutto per far entrare combustibile, alimentari e soldi, sono stati distrutti dagli egiziani.