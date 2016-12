Crolla palazzina a Mumbai: almeno sei persone sono morte

Sono almeno sei i morti nel crollo di una vecchia palazzina di tre piani a Mumbai. Lo riferisce The Times of India. I soccorritori che sono ancora sul posto hanno estratto vive cinque persone, ma si teme che ci siano altre vittime sotto le macerie. Nell'edificio, che aveva circa 100 anni, erano in corso da quattro giorni alcuni lavori di ristrutturazione. Ospitava un laboratorio tessile, attività commerciali, oltre ad alcuni appartamenti.