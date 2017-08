Crolla la popolarità del presidente francese Macron: -10% in un mese

La popolarità del presidente francese Emmanuel Macron crolla: 10 punti in meno in un mese, dal 64 al 54%, secondo un sondaggio Ifop per il Journal du Dimanche. Negli ultimi tre mesi, Macron ha perso l'8%: quando è stato eletto a maggio il consenso era al 62%, quindi è cresciuto al 64% il mese successivo per poi crollare al 54%. Solo Jacques Chirac aveva fatto peggio nel 1995, secondo il giornale transalpino.