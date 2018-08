Croazia, turista cade da crociera diretta a Venezia: salvata dopo 10 ore in mare

Una donna britannica di 46 anni, Kay Longstaff , è stata salvata dalla guardia costiera croata dopo aver passato 10 ore nelle acque dell'Adriatico. La turista si trovava a bordo di una nave da crociera della Norwegian Star diretta a Venezia , quando è caduta in acqua per cause ancora da accertare. E' successo poco dopo la mezzanotte di sabato. Portata in ospedale a Pula, sta bene.

L'allarme è scattato nel cuore della notte, dopo che sul ponte è stata trovata la borsa con il suo passaporto. L'equipaggio ha subito iniziato le ricerche e la nave, secondo quanto riporta il DailyMail, è tornata più volte sulla sua rotta, ma ogni passaggio è stato vano. Sul posto sono intervenuti anche un'imbarcazione e un aereo della guardia costiera croata.



L'incidente è avvenuto a circa 60 miglia dalla costa della Croazia. Il ritrovamento è avvenuto domenica mattina, 10 ore dopo la caduta in mare, a circa un miglio da dove la donna sarebbe finita in acqua. Ai soccorritori la 46enne ha riferito di essere sopravvissuta grazie allo yoga e di essere riuscita a non sentire il freddo cantando tutta la notte. Trasferita in ospedale a Pula, è stata dimessa poco dopo. Dei fatti è stata informata l'ambasciata britannica in Croazia.