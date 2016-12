Croazia, scontri polizia-migranti

Tafferugli sono scoppiati tra la polizia croata e profughi nel villaggio di Opatovac, dopo che ad alcuni richiedenti asilo è stato impedito di entrare in un centro di accoglienza aperto per registrare coloro che cercano rifugio in Europa. Alla frontiera serbo-croata di Batrovci-Bajakovo, intanto, è di oltre 10 km la fila di camion fermi dopo la decisione delle autorità di Zagabria di chiudere, in polemica con Belgrado, il valico ai mezzi pesanti.