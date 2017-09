Croazia, rimosse le pubblicità con l'immagine di Melania Trump

L’avvocato - Gli avvocati hanno voluto che i cartelloni pubblicitari fossero rimossi immediatamente. “Siamo soddisfatti del fatto che la scuola abbia ammesso di aver violato la legge e abbia deciso di rimuovere la pubblicità dalla città e da Facebook”, ha affermato Nataša Pirc-Musar, uno dei legali di Melania, all'Associated Press. E ha aggiunto: “Ma stiamo ancora pensando di procedere per vie legali”. Trump ha ingaggiato un intero studio legale per tutelare l’immagine di sua moglie, spesso testimonial ignara di campagne pubblicitarie, soprattutto nella sua patria d’origine: la Slovenia. È capitato con pubblicità di torte, viaggi e, perfino, biancheria intima.



La scuola - "Siamo molto dispiaciuti che i cartelloni pubblicitari siano stati fraintesi. Volevamo trasmettere un messaggio positivo e mostrare la First Lady come un modello”, ha dichiarato Ivis Buric, portavoce dell'Američki Institut. Buric ha, inoltre, ammesso che la campagna pubblicitaria ha riscosso un notevole successo. La scuola ora metterà nuovi cartelloni, senza, però, l’immagine di Melania…