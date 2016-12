Croazia richiude parte frontiera

La Croazia ha richiuso parzialmente la frontiera con la Serbia per contenere il grande e incessante afflusso di rifugiati diretti in Slovenia e da lì in Austria. Lo ha riferito l'emittente privata serba B92, secondo cui la decisione di Zagabria sarebbe legata alle proteste di Lubiana per l'eccessivo numero di migranti lasciati arrivare ai suoi confini. Altra notte all'addiaccio per i profughi.