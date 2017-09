Croazia, la pubblicità: “Quanto lontano puoi arrivare se parli un po’ d’inglese”: e accanto appare… Melania Trump

La campagna - “La nostra campagna pubblicitaria mira a far comprendere “l’importanza di conoscere il mondo delle lingue e quanta conoscenza serve per avere successo a livello internazionale”, ha affermato alla testata locale Vecernji List Brett Campbell, co-fondatore dell'Američki Institut. E ha aggiunto: “Tanti croati si trasferiscono in Paesi anglosassoni per cercare la loro fortuna. Se te la cavi con l’inglese puoi andare molto lontano. La gente può avere qualsiasi tipo di opinione su Melania Trump, ma non si può negare che il successo se lo sia meritato. Non tutti possono diventare una delle donne più potenti al mondo”.



Le origini - La First Lady è nata in Slovenia, ma parla fluentemente tedesco, francese, serbo, nonché, ovviamente, sloveno e inglese.