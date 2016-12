Croazia, la presidente della Repubblica lo premia: lui perde i pantaloni

Il diploma in una mano, il bastone da passeggio dall'altra. E nessuna chance di riparare in tempo al fuoriprogramma. Ivan Zvonomir Cicak, 68enne presidente del comitato Helsinki per i diritti umani, ha perso i pantaloni sotto gli occhi divertiti e un filo imbarazzati della presidente della Repubblica croata, Kolinda Grabar Kitarovic. E davanti all'impietoso obiettivo delle fotocamere. E' successo a Zagabria durante un evento legato all'International Human Rights Day, in programma giovedì 10 dicembre.