Croazia, incidente in un campeggio: morto un italiano 44enne

Un 44enne italiano è morto a causa di un incidente in un campeggio in Croazia. L'uomo, originario di Trieste, stava aprendo una porta scorrevole in vetro dell'ingresso alle docce comuni nel campeggio di Bale, vicino a Pola, in Istria. In quel momento, per cause ancora da chiarire, il vetro si è rotto e una grande scheggia lo ha ferito al collo. Inutile la corsa in ospedale e il tentativo di rianimazione: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.