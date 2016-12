Croazia, bimba abbandonata, mistero sulla sua identità

In attesa di conoscere la sua identità l'hanno chiamata Nina. Il nome arriva dal Centro per l'infanzia di Zagabria che ha trovato questa bimba sconosciuta esattamente 30 giorni fa in un parco a Velika Gorika. Anche la nazionalità rimane un mistero: ha circa tre anni e, proprio per questa ragione, determinarne la lingua risulta difficile. Si pensa a una profuga abbandonata o smarritasi