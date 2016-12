Crisi Venezuela: manca zucchero, Coca Cola ferma produzione locale

La Coca-Cola ha sospeso la produzione della sua bevanda in Venezuela a causa di una carenza di zucchero dovuta alla grave crisi economica in atto nel Paese. La multinazionale continuerà tuttavia a produrre le bibite senza zucchero e perciò gli uffici e i centri di distribuzione in Venezuela resteranno aperti. L' economia venezuelana si trova sull'orlo del collasso con una inflazione che supera il 700% e con il cibo che comincia a scarseggiare.