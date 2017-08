Crisi Venezuela, gli Usa: "Puntiamo a una soluzione pacifica"

Gli Stati Uniti stanno lavorando per arrivare a una soluzione della crisi venezuelana: lo ha assicurato il vicpresidente, Mike Pence. "Il presidente Trump - ha spiegato - è convinto che, lavorando insieme ai nostri alleati in America Latina, saremo in grado di ottenere una soluzione pacifica". Del resto gli altri Paesi del Sud America hanno già bocciato all'unanimità un intervento militare per risolvere la situazione.