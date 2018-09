Crisi Venezuela, Almagro (Osa): non escludiamo intervento militare

Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, ha sostenuto in Colombia che non si deve escludere un intervento militare in Venezuela come soluzione della crisi politica e sociale che vive quel Paese. "Circa un intervento militare per rovesciare il presidente Nicolás Maduro - ha indicato - non dobbiamo scartare alcuna opzione".