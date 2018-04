Crisi Siria, Putin sente Rohani: raid illegali portano il caos

Per il presidente russo Vladimir Putin e quello iraniano Hassan Rohani, alleati di Assad, i raid dell'Occidente in Siria rappresentino "un'azione illegale" che avrà impatti negativi sulla situazione politica. Nel corso di una telefonata tra i due, riferisce il Cremlino, Putin ha sottolineato che "se queste azioni compiute in violazione della carta dell'Onu continueranno, provocheranno inevitabilmente il caos nelle relazioni internazionali".