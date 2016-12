Crisi Siria, Merkel: "Inorridita dai raid russi, gravi sofferenze ai civili"

Non sono "solo scioccata ma anche inorridita" per le sofferenze subite dai civili a causa dei raid russi in Siria. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel ad Ankara, in una conferenza stampa congiunta con il premier turco Ahmet Davutoglu. La Merkel ha spiegato che Germania e Turchia intendono fare pressioni congiunte sull'Onu per chiedere di far rispettare la risoluzione che invitava tutte le parti coinvolte a fermare gli attacchi.