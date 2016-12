02:00 - "Non c'è dubbio che l'economia americana sia più forte oggi di quando diventai presidente". Lo ha dichiarato Barack Obama, per il quale "l'obiettivo è di accelerare il momento positivo di crescita dell'economia e dell'occupazione e di puntare sulla crescita dei salari". L'intervento in Illinois segna la discesa in campo del presidente americano nella la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, il 4 novembre.