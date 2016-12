Crisi Libia, serve cessate il fuoco

Condanna unanime alle violenze in Ghadames e richiesta di un immediato cessate il fuoco incondizionato per tutta la Libia. E' quanto si legge in una nota congiunta degli inviati speciali per la Libia di Usa, Ue, Italia, Unione Africana, Lega Araba, Francia, Germania, Malta, Spagna, Gran Bretagna dopo l'incontro a Parigi con il rappresentante speciale dell'Onu, Bernardino Leon. Gli inviati hanno ribadito che non c'è una soluzione militare alla crisi